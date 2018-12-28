​28 декабря губернатор Дмитрий Миронов встретился с председателем ПАО «Промсвязьбанк» Петром Фрадковым. Стороны обсудили участие финансовой организации в инвестиционных проектах, ориентированных на социально-экономическое развитие Ярославской области, в поддержке малых и средних предприятий, а также совершенствование системы финансовых услуг для населения.



– Для региона значима поддержка, которую вы оказываете бизнесу, – сказал Дмитрий Миронов. – Кредитование инвестиционных проектов наших предприятий способствует улучшению инвестклимата в Ярославской области. Мы ценим Промсвязьбанк как надежного партнера, и нам очень важно, что, выполняя финансирование региональных предприятий гособоронзаказа, банк намерен развивать все остальные направления по обслуживанию юридических и физических лиц.



Сегодня клиентами Промсвязьбанка в Ярославской области являются более 200 тысяч граждан и 10,3 тысячи предприятий и индивидуальных предпринимателей. Каждый шестой житель региона – зарплатный клиент ПСБ.



По количеству работающих активных счетов доля Промсвязьбанка на рынке Ярославского региона в сегменте малого бизнеса составляет 15 процентов, в сегменте среднего и корпоративного бизнеса – более 30 процентов. По объемам кредитного портфеля среднего и малого бизнеса ярославский филиал входит в топ-5 банков, обслуживающих предприятия в регионе. Промсвязьбанк является активным участником программ кредитно-гарантийной поддержки фонда поддержки предпринимательства Ярославской области.



– Я уверен, что эта встреча и достигнутые договоренности придадут новый импульс совершенствованию нашей работы в регионе, а также позволят эффективно выполнять задачи, поставленные перед банком, – отметил Петр Фрадков.



В 2018 году Промсвязьбанк стал полностью государственным: Российская Федерация владеет 100 процентами голосующих акций банка. Финансовое учреждение является опорным для реализации гособоронзаказа и сопровождения крупных госконтрактов, при этом сохраняет статус универсального банка, продолжающего оказывать полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу.