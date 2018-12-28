​28 декабря заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец торжественно вручил руководству Дубковской общеобразовательной школы ключи от нового автобуса марки «Форд Транзит». Ребята из деревень и сел Рязанцевского сельского поселения теперь будут добираться на занятия в комфортных условиях.



– Независимо от места проживания наши дети должны получать качественное и доступное образование. И важно, чтобы дорога из дома в школу и обратно была безопасной, – подчеркнул Виктор Неженец. – В рамках государственного контракта на федеральные средства закуплено 11 современных автобусов, которые разъехались по разным уголкам Ярославской области. Один из них теперь есть и в селе Дубки. Он оборудован по последнему требованию технических регламентов. Думаю, теперь родители и учителя могут не переживать по поводу своевременной доставки детей в школу.



Директор Дубковской школы Нина Беляева рассказала, что маршрут, на котором работает автобус, самый длинный – более 120 километров в день.



– Раньше у нас был старенький ПАЗик с пробегом более 230 тысяч километров. Он нередко выходил из строя. А развозить надо около 30 учеников, как правило, из многодетных семей. Не у всех родителей есть возможность из отдаленных деревень доставлять детей самостоятельно. Для нашей школы новый автобус – отличное подспорье и настоящий новогодний подарок, – добавила Нина Беляева.



Не остались без подарков и воспитанники Переславль-Залесского санаторного детского дома. Это учреждение ведет свою историю с 1942 года. В годы Великой Отечественной войны сюда привозили, спасая от голода, маленьких жителей блокадного Ленинграда. Сейчас в детском доме проживают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, нуждающиеся в длительном реабилитационно-восстановительном лечении. Педагогический коллектив окружает своих воспитанников заботой, создавая все условия для развития и укрепления их здоровья.



Виктор Неженец поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал и взрослым, и детворе исполнения самых заветных желаний.