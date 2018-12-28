​28 декабря глава региона Дмитрий Миронов встретился с членами Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Ярославской области Игорем Каграманяном и Наталией Косихиной. Губернатор поблагодарил сенаторов за результативную совместную работу.



– По многим показателям Ярославская область лидирует в ЦФО и в целом по России. В этом есть и ваша заслуга, – сказал Дмитрий Миронов. – Минувшим летом мы с вами провели большое мероприятие – Дни Ярославской области в Совете Федерации. Результатом этой работы стало принятие постановления Совета Федерации о государственной поддержке программ социально-экономического развития Ярославской области.



Губернатор подчеркнул, что региону очень важна поддержка сенаторов при взаимодействии с федеральными ведомствами в воплощении социально важных программ, направленных на развитие региона.



Дмитрий Миронов попросил Наталию Косихину как члена комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре принять участие в решении вопроса сохранения и увеличения бюджетных мест в региональных театральных вузах, в частности в ярославском. Эта тема была поднята на встрече общественности с Владимиром Путиным в Ярославле 13 декабря.



Сенатора Игоря Каграманяна глава региона призвал принять участие в работе по строительству нового хирургического комплекса областной онкологической больницы и реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение».



– На основе нацпроекта у нас в области разработано семь региональных проектов, и для их эффективной реализации необходимо предусмотреть все нюансы. Это поможет вывести медицину в регионе на принципиально новый уровень, – подчеркнул Дмитрий Миронов.



– Легко выходить с инициативами от Ярославской области благодаря достигнутой регионом за последние годы репутации динамично развивающего субъекта РФ, – сказал Игорь Каграманян. – Поэтому мы будем руководствоваться задачами, которые вы перед нами поставили. Это приоритет в нашей работе, потому что они направлены на благо жителей области.