27 декабря в Правительстве области заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев, курирующий работу инвестблока Правительства, в формате открытого диалога обсудил с участниками сессии меры по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Ярославской области. В сессии приняли участие руководители общественных объединений, предприниматели, депутаты, представители региональных отделений федеральных надзорных ведомств, а также руководители профильных органов власти области.



– В этом году нам удалось осуществить ряд позитивных изменений в направлении снижения административной нагрузки на предпринимателей. Эта тема небезразлична нам – благополучие и комфорт бизнеса в значительной степени определяет благополучие всего региона, – отметил Максим Авдеев. – На сегодня существует проблема двусторонней связи: нам необходим персонифицированный отклик предпринимателей о работе того или иного органа контрольно-надзорной деятельности.



Ярославская область реализует реформу контрольно-надзорной деятельности, которая определена в качестве приоритетной для снижения административной нагрузки на бизнес и улучшения делового климата. Приоритетами в работе контрольно-надзорных органов сегодня являются профилактика нарушений, предотвращение ущерба, и только после этого применение крайних мер – наказание и взыскание штрафа.



Кроме того, для снижения нагрузки на бизнес и пресечения наложения штрафов в тех случаях, где отсутствует существенность нарушения, предусмотрена замена административного штрафа предупреждением.



Данный механизм активно используется контрольно-надзорными органами. Так, например, в области охраны окружающей среды в 2017 году предупреждения выдавались в 23 процентах случаев выявления правонарушений, а за 10 месяцев 2018 года это значение составило уже 38 процентов.



В регионе применяется риск-ориентированный подход в отношении отдельных видов регионального контроля (надзора). При таком подходе внимание контрольно-надзорных органов направлено на деятельность, где угроза причинения вреда жизни и здоровью людей является максимальной. И, наоборот, признано нецелесообразным проведение проверок там, где потенциальная угроза незначительна. В этой связи все подконтрольные субъекты распределены по категориям риска.



В зависимости от присвоенной категории установлена различная периодичность проведения плановых проверок юридических лиц. В отношении объектов государственного надзора, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся. По отдельным видам регионального контроля (надзора) плановые проверки на 2019 год также проводиться не будут.



С целью снижения административной нагрузки на бизнес по поручению Президента РФ плановые проверки в отношении хозяйствующих субъектов, отнесенных к малому предпринимательству, не будут проводиться с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением плановых проверок, в отношении которых применяется риск-ориентированный подход.



В настоящее время в регионе внедряются так называемые проверочные листы – списки контрольных вопросов, по которым и будет проводиться проверка. Списки контрольных вопросов будут размещены в открытом доступе. С ними может ознакомиться любой предприниматель, чтобы понимать суть проверки и подготовить необходимые документы.



В федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок» все предприниматели могут найти информацию о проверках в отношении своего предприятия по реквизитам. Также на сайтах всех региональных органов надзора размещена ссылка на опрос предпринимателей, который позволит выявить органы государственного контроля, оказывающие наиболее существенное административное давление на бизнес.



Для оценки практических результатов хода реформы в Ярославской области и обсуждения возникающих вопросов по поручению губернатора области Дмитрия Миронова создана межведомственная рабочая группа, куда вошли представители федеральных и региональных контрольно-надзорных органов. Главная цель работы на 2019 год – организация конструктивного взаимодействия по всем направлениям реформы как между контрольно-надзорными органами, так и между предпринимательским сообществом. Основные цели реформы могут быть выполнены только благодаря слаженной работе.