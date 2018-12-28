|Дорогие ярославцы!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим 2019 годом!
С приближающимся боем Кремлевских курантов жизнь наполняется яркой новогодней атмосферой. По доброй традиции, встречая этот праздник в кругу семьи и друзей, мы разделяем с близкими радость достижений и побед, делимся с ними планами и надеждами.
В череде зимних торжеств искреннее ожидание чуда, вера в добро сближают людей, помогают почувствовать тепло человеческого взаимопонимания, осознать его ценность.
Внимание и забота об окружающих, созидательные устремления и взаимная поддержка открывают в новом году широкие возможности воплотить в жизнь задуманное, путь к свершениям во благо нашего региона и всей России.
Пусть счастье не покидает вас и дорогих вам людей, сбываются ваши сокровенные мечты!
С Новым годом!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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