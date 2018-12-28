​Дорогие ярославцы!



От всего сердца поздравляю вас с наступающим 2019 годом!



С приближающимся боем Кремлевских курантов жизнь наполняется яркой новогодней атмосферой. По доброй традиции, встречая этот праздник в кругу семьи и друзей, мы разделяем с близкими радость достижений и побед, делимся с ними планами и надеждами.



В череде зимних торжеств искреннее ожидание чуда, вера в добро сближают людей, помогают почувствовать тепло человеческого взаимопонимания, осознать его ценность.



Внимание и забота об окружающих, созидательные устремления и взаимная поддержка открывают в новом году широкие возможности воплотить в жизнь задуманное, путь к свершениям во благо нашего региона и всей России.



Пусть счастье не покидает вас и дорогих вам людей, сбываются ваши сокровенные мечты!



С Новым годом!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов