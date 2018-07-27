Офис возобновит свою работу в полном объёме 9 января 2019 г. Это не новость. Техническая поддержка работает: 31 декабря – с 9 до 18 часов, 1 января – с 12 до 20 часов, с 2 по 8 января – с 9 до 22 часов. Мы предсказуемы. Списание абонентской платы за январь произойдёт в штатном режиме, т.е. пока ещё бьют куранты. Разумеется. Оплатить услуги можно разными способами. Это все знают. Ярнетбанк также будет работать почти как обычно: возврат денежных средств произойдёт не шестого января, а девятого. Всё как всегда. Проблемы с лишними новогодними калориями неплохо решаются в Ярбатуте, который заканчивает работу 31 декабря лишь в 17:00, а 1 января в 12:00 уже начинает работу в штатном режиме. Тоже ничего необычного. Ладно, сообщу новость: там новый экстрим-парк! Всех с праздником!

