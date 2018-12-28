​Губернатор Дмитрий Миронов и председатель Правительства области Дмитрий Степаненко встретили Новый год на Советской площади Ярославля вместе с тысячами жителей и гостей города.



– Забота о благополучии родных, судьбе Ярославской области и России объединяет всех жителей региона, – сказал в своем телевизионном поздравлении глава региона. – Вместе нам под силу сохранить мир и согласие, приумножить силу и богатство Ярославского края, ставшего нам общим домом. Совместные успехи и свершения будут в этом хорошей и прочной опорой. Пусть в новом году исполнятся ваши заветные желания, а близкие люди окружат заботой и любовью. Счастья вам, дорогие друзья, здоровья и всего самого доброго! С Новым годом!



31 декабря на Советской площади прошла праздничная программа «Мандариновое настроение», подготовленная коллективом Концертно-зрелищного центра. Прозвучала песня, написанная специально для этой новогодней ночи, был организован яркий флешмоб. Дед Мороз, Снегурочка и другие новогодние персонажи зажгли волшебную новогоднюю елку. Также состоялся концерт, выступила группа «Республика».



Перед тем как часы пробили полночь, с больших экранов прозвучало новогоднее обращение Президента РФ Владимира Путина к гражданам России.



После праздничного салюта 1 января состоялся концерт группы «Burito». Завершила программу встречи Нового года дискотека.