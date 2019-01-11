​На полигоне «Скоково» завершилось строительство комплекса по дроблению отходов. Завезено и установлено оборудование, подведено электричество, идут пусконаладочные работы.



– Создание первого мусородробильного комплекса позволит запустить в регионе процесс безотходного производства, – сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Это очень важное направление реализации концепции новой экологической политики, сформированной по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Запуск комплекса позволит расширить номенклатуру перерабатываемых фракций и сократить объемы отходов, которые подлежат захоронению на полигоне.



Строительство мусородробильного комплекса на территории АО «Скоково» является пилотным для региона проектом. Объект ориентирован на переработку шин и древесных отходов, а также на дробление строительных материалов, которые до этого момента в Ярославской области не перерабатывались. Из вторсырья будут производить песчаные материалы, щебень, щепу и резиновую крошку для изготовления безопасных покрытий спортивных и детских площадок.



Проект реализуется в рамках соглашения Правительства Ярославской области и Министерства природных ресурсов РФ за счет субсидии из средств экосбора – неналоговой выплаты, вносимой производителями и импортерами товаров. Общая стоимость объекта – 52,5 миллиона рублей.



– Комплекс сдан полностью. Для работы установок потребуется увеличение мощности электричества на 500 киловатт, соответствующая заявка подана в МРСК, – сообщил генеральный директор АО «Скоково» Константин Симонов. – Планируем закупить и установить трансформаторную подстанцию для обеспечения предприятия необходимой мощностью. Деньги на это получены за счет экономии по итогам конкурсных процедур на приобретение техники для модернизации полигона на средства, поступившие в регион от Правительства Москвы. Также мы запустили процесс получения лицензии для приема в качестве отходов использованных автомобильных шин.



Планируется, что на полную мощность по утилизации строительных и древесных отходов объект выйдет в конце первого квартала, по утилизации отработанных автомобильных шин – во втором полугодии.



Запуск мусородробильного комплекса – важный этап модернизации полигона «Скоково», которая перешла в активную стадию в прошлом году. На данный момент за счет средств межбюджетного трансферта из Москвы завершены конкурсные процедуры на приобретение автовесовой и автозаправки, четырех КамАЗов и грейдера. Уже ведутся работы по строительству дорог на теле полигона и ограждению территории. В процессе проведения – конкурсные процедуры на закупку уплотнителей, бульдозеров и на реализацию проекта по очистке фильтрата.



Комплекс мероприятий по модернизации полигона позволит усилить экологическую безопасность процесса захоронения отходов.



Как пояснил Дмитрий Пеньков, в дальнейшем в 2019 году за счет средств экологического сбора планируется создать в Ярославской области три стационарные и столько же мобильных сортировочных станций. Их запуск станет важной составляющей новой региональной системы обращения с ТКО.