​Потребкооперация стала девятым приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса региона. Вопросы работы в этом секторе 10 января обсудили на совещании, которое в Первомайском районе провел заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов.



Сейчас в регионе 48 потребительских обществ, более 14 тысяч пайщиков. В этом секторе функционируют 393 магазина, 52 предприятия общественного питания и 9 – пищевой промышленности, а также 4 аптечных и 23 ветеринарных киоска потребкооперации. Открыты два магазина «Кооп-Пятерочка».



– Начинается реализация региональной программы «Развитие кооперации в Ярославской области на 2019 – 2022 годы», – сообщил Валерий Холодов. – В ее рамках в целях развития заготовительной деятельности мы начинаем пилотный проект. В трех районах – Некоузском, Пошехонском и Первомайском – откроются три заготовительных пункта сельскохозяйственной продукции и дикорастущего сырья.



Стоимость одного заготовительного пункта, в который входят сушилка, разделочный стол, холодильник и автоматизированная система упаковки, порядка двух миллионов рублей. Правительством региона предусмотрена новая мера государственной поддержки для тех, кто будет заниматься созданием таких объектов, – компенсация прямых понесенных затрат.



Также программой развития потребкооперации запланировано создание в Ярославле оптово-распределительного центра плодоовощной продукции и продуктов питания, который будет обслуживать не только нашу область, но и соседние регионы.



– На площадях оптово-распределительного центра планируется первичная и предпродажная подготовка плодоовощной продукции, – сказала председатель правления Ярославского облпотребсоюза Марина Астахина. – А также павильонная и розничная мелкооптовая продажа, кросс-докинг, долговременное хранение и глубокая обработка товаров.



Благодаря строительству распределительного центра дополнительно будет создано 300 рабочих мест, а налог с прибыли составит около 220 миллионов рублей.



В целом реализация программы развития потребкооперации предусматривает увеличение к 2021 году заготовительных пунктов с трех до двенадцати, а магазинов «Кооп-Пятерочка» – с двух до девяти. Благодаря этому будет создано 700 новых рабочих мест, а объем заготовительной деятельности вырастет на 73 процента – до 750 миллионов рублей. Объем инвестиций составит около 2 миллиардов.



Справка



В числе приоритетных направлений развития АПК Ярославской области — молочное и мясное животноводство, органическое земледелие, овощеводство защищенного грунта, репродукция и генетика, аквакультура, льноводство и птицеводство.