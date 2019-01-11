|Потребкооперация стала девятым приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса региона. Вопросы работы в этом секторе 10 января обсудили на совещании, которое в Первомайском районе провел заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов.
Сейчас в регионе 48 потребительских обществ, более 14 тысяч пайщиков. В этом секторе функционируют 393 магазина, 52 предприятия общественного питания и 9 – пищевой промышленности, а также 4 аптечных и 23 ветеринарных киоска потребкооперации. Открыты два магазина «Кооп-Пятерочка».
– Начинается реализация региональной программы «Развитие кооперации в Ярославской области на 2019 – 2022 годы», – сообщил Валерий Холодов. – В ее рамках в целях развития заготовительной деятельности мы начинаем пилотный проект. В трех районах – Некоузском, Пошехонском и Первомайском – откроются три заготовительных пункта сельскохозяйственной продукции и дикорастущего сырья.
Стоимость одного заготовительного пункта, в который входят сушилка, разделочный стол, холодильник и автоматизированная система упаковки, порядка двух миллионов рублей. Правительством региона предусмотрена новая мера государственной поддержки для тех, кто будет заниматься созданием таких объектов, – компенсация прямых понесенных затрат.
Также программой развития потребкооперации запланировано создание в Ярославле оптово-распределительного центра плодоовощной продукции и продуктов питания, который будет обслуживать не только нашу область, но и соседние регионы.
– На площадях оптово-распределительного центра планируется первичная и предпродажная подготовка плодоовощной продукции, – сказала председатель правления Ярославского облпотребсоюза Марина Астахина. – А также павильонная и розничная мелкооптовая продажа, кросс-докинг, долговременное хранение и глубокая обработка товаров.
Благодаря строительству распределительного центра дополнительно будет создано 300 рабочих мест, а налог с прибыли составит около 220 миллионов рублей.
В целом реализация программы развития потребкооперации предусматривает увеличение к 2021 году заготовительных пунктов с трех до двенадцати, а магазинов «Кооп-Пятерочка» – с двух до девяти. Благодаря этому будет создано 700 новых рабочих мест, а объем заготовительной деятельности вырастет на 73 процента – до 750 миллионов рублей. Объем инвестиций составит около 2 миллиардов.
Справка
В числе приоритетных направлений развития АПК Ярославской области — молочное и мясное животноводство, органическое земледелие, овощеводство защищенного грунта, репродукция и генетика, аквакультура, льноводство и птицеводство.
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