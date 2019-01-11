​Уникальная цифровая система распознавания лиц внедрена в школе №14 города Ярославля. На реализацию пилотного проекта «Умная проходная» из областного бюджета выделено порядка 700 тысяч рублей.



– В 2018 году на обеспечение безопасности детей и антитеррористических мер в школах и детских садах региона потрачено более 73 миллионов рублей, из которых 13 миллионов направлено в образовательные учреждения областного центра, – рассказала директор регионального департамента образования Ирина Лобода. – Деньги распределены среди девяти школ и детских садов Ярославля. В частности, на базе школы №14 установлено оборудование системы видеоидентификации личности.



Система распознает биометрические данные всех учеников и сотрудников школы и выводит на экран поста охраны данные о человеке. В личной карточке обозначены фамилия, имя, отчество, класс ученика или должность сотрудника, есть фотография. В случае обнаружения посторонних на пост охраны поступает тревожный сигнал. Вход взрослым, не являющимся сотрудниками учебного заведения, в здание ограничен. При необходимости родители должны заранее сообщить о своем визите в школу.



– Конечно, такие системы не универсальны, и они не отменяют необходимости физической охраны. Однако это отличный помощник, – отметила директор школы Валентина Лапотникова. – Мы тестируем эту систему около трех недель. В базу занесли пока около 100 из 1100 учеников и сотрудников школы. Все родители дали согласие на обработку личных данных. Они хранятся на внутреннем сервере школы и не передаются третьим лицам. До конца января мы завершим этот процесс, и программа начнет работать в полном объеме.



Подобные цифровые системы положительно зарекомендовали себя в школах стран СНГ. В департаменте образования мэрии Ярославля сообщили, что после апробации будет рассмотрена возможность внедрения новинки в другие учебные заведения. Также на дотационные средства из областного бюджета в ярославских школах и детских садах установят ограждения.



– Школа №14 была выбрана в связи с тем, что рядом находятся места повышенного скопления людей: Московский проспект, автовокзал, торговый центр, – рассказал начальник отдела обеспечения материально-технической базы образовательных учреждений департамента образования мэрии Ярославля Валентин Любаев. – Сейчас специалисты проводят опытное тестирование программы. Если система распознавания лиц оправдает себя, ее будут внедрять в других учебных учреждениях.



Правительство области системно занимается вопросами детской безопасности. Ежегодно из регионального бюджета выделяются средства на обеспечение школ и детских садов автоматическими системами пожаротушения, видеонаблюдения, тревожными кнопками, на обустройство ограждений. Сегодня в области охраняются все образовательные учреждения, 98 процентов из них оснащено видеонаблюдением. Тревожными кнопками оснащено 906 зданий. Кроме того, в педагогических коллективах регулярно проводятся комплексы профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности детей.