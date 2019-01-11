​В Ярославской области успешно проведен комплекс мероприятий по предотвращению незаконных рубок новогодних елей. На дорогах общего пользования для контроля за транспортировкой древесины была организована работа 23 стационарных постов. Охрану хвойного молодняка в ежедневном режиме обеспечивали 17 передвижных групп с участием лесных инспекторов, сотрудников полиции и общественных помощников. Под жестким контролем находились договоры купли-продажи на заготовку новогодних елей, заключенные по результатам аукциона, проведенного региональным департаментом лесного хозяйства.



– Усиленное патрулирование на территориях лесного фонда, особенно на участках, где произрастают молодые хвойные деревья, проводилось в период с 15 декабря по 7 января, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Инспекторы провели 348 рейдов. Нарушений лесного законодательства на землях государственного лесного фонда не выявлено.



По мнению специалистов, большую роль сыграла и профилактическая работа с населением. В преддверии новогодних праздников во всех муниципальных районах региона масштабно прошла природоохранная акция «Елочка, живи!», в рамках которой воспитанники школьных лесничеств и волонтеры проводили занятия с гражданами всех возрастных групп.



За последние два года в Ярославской области удалось возродить институт школьных лесничеств. Сегодня их 26, они есть во всех муниципальных районах и городских округах. Охвачено около 500 ребят.



Ряды общественных лесных инспекторов региона уже пополнили более 270 человек. Волонтеры участвуют во всех видах деятельности, связанной с охраной, защитой и воспроизводством лесов, ведут работу по экологическому образованию и просвещению населения.