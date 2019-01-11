|За 10 дней января этого года жители региона написали на портал «Делаем вместе» (delaem.vmeste76.ru) 320 сообщений. Большинство – около 200 – касаются проблем с освещением во дворах. Также есть жалобы на нарушения работы общественного транспорта, плохую уборку придомовых территорий от снега и наледи, нечищеные крыши, температурные сбои в квартирах. Кроме того, от граждан поступили предложения по ремонту автомобильных дорог.
– Мы стремимся сделать портал «Делаем вместе» первой инстанцией, в которую жители региона будут обращаться по любым вопросам, касающимся благоустройства или неудовлетворительной работы различных служб, – сказала заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Таким образом, власти смогут контролировать работу фактически в режиме онлайн, делая города и поселки чище и комфортнее для проживания.
По словам директора регионального департамента информатизации и связи Александра Догадина, за прошлый год на портал поступило 7 тысяч сообщений.
– Это хорошая цифра для ресурса, стремительно набирающего обороты, – отметил он.
Справка
Портал «Делаем вместе» является продолжением губернаторской программы по формированию комфортной среды проживания в населенных пунктах региона «Решаем вместе!». Жители каждого муниципального района могут написать на ресурс о волнующих их проблемах, внести предложения и выразить благодарность. Для этого предусмотрено 7 категорий и 31 тематика. Сообщение получает профильный орган власти, который должен дать гражданину ответ в течение 10 рабочих дней.
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