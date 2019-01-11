|11 января в Ярославле на торжественном собрании, посвященном Дню работника прокуратуры, были подведены итоги работы ведомства в 2018 году. В мероприятии приняли участие губернатор Дмитрий Миронов, председатель Правительства области Дмитрий Степаненко и заместитель губернатора Андрей Шабалин.
– Сегодня роль прокуратуры заметна и значима практически во всех сферах жизни, во всех отраслях правового регулирования, – сказал Дмитрий Миронов. – Обеспечение верховенства закона, борьба с криминалом, произволом, коррупцией, экстремизмом – это те задачи, которые вы решаете постоянно. На особом контроле находятся вопросы защиты интересов дольщиков. Совместными действиями Правительства региона и ведомства только за последние два года на территории Ярославской области решены проблемы участников долевого строительства по 31 дому, восстановлены права около 2300 человек.
В 2018 году в результате принятых мер прокурорского реагирования работникам 21 предприятия области выплачены долги по заработной плате на сумму свыше 68 миллионов рублей. В рамках деятельности региональной межведомственной комиссии по вопросам своевременной выплаты заработной платы ликвидирована задолженность на шести предприятиях на общую сумму более 18 миллионов рублей.
– В 2018 году выявлено свыше 100 тысяч нарушений законодательства. Направлено в суд 5,5 тысячи уголовных дел и более 3 тысяч исков. В бюджеты всех уровней по исковым заявлениям прокуроров взыскано около 500 миллионов рублей, – сообщил прокурор области Дмитрий Попов. – Хочу выразить признательность руководству области, коллегам из правоохранительных и судебных органов, конструктивное взаимодействие с которыми способствовало достижению положительных результатов в укреплении законности и правопорядка.
В ходе совещания почетные грамоты губернатора вручены трем помощникам прокуроров из Ярославля, Ярославского и Ростовского районов и ветерану прокуратуры области Татьяне Аксеновой.
Кроме того, в соответствии с приказом генерального прокурора Российской Федерации в этот день были поощрены 20 сотрудников региональной прокуратуры.
С профессиональным праздником собравшихся также поздравили председатель Ярославского областного суда Владимир Ананьев и митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.
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