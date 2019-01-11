​В 2018 году в Ярославской области более 120 тысяч человек из числа семей с детьми получили социальную поддержку от государства на сумму 1,5 миллиарда рублей. Помощь была предоставлена в соответствии с Социальным кодексом региона и законом «О временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей».



– Наиболее серьезной поддержка Правительства области была и остается в плане выплаты регионального семейного капитала, ежемесячных денежных выплат при рождении третьего ребенка и одновременно двух и более детей, – отметила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства области Марина Башмашникова.



Так, в прошлом году 2039 семей, в которых появились третий и последующие дети, получили выплаты на сумму более 122,5 миллиона рублей. В этом году размер регионального семейного капитала увеличен на 2264 рубля – до 58870 рублей.



Почти 832 миллиона в качестве господдержки в 2018 году получили семьи, в которых появились третьи или последующие дети. Таких семей в области более 6 тысяч. Сумма ежемесячной выплаты составляет 10235 рублей. Размер выплаты при рождении двух и более детей – 42720 рублей. Ее в 2018-м получили 156 семей почти на 6,7 миллиона рублей. Размер этих выплат в 2019 году сохранен на прежнем уровне.