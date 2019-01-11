​С 1 января 2019 года вступили в силу нормы, определяющие численность используемых иностранных работников в различных сферах экономической деятельности.



В частности, они не имеют права заниматься розничной торговлей в аптеках, нестационарных торговых объектах и на рынках. Допустимая доля иностранных работников в сфере строительства впервые установлена в размере 80 процентов.



– На конец 2018 года квота на привлечение к трудовой деятельности иностранных работников по Ярославской области с учетом корректировки составила 289 человек. На 2019 год она определена в размере 358 человек, – сообщила директор областного департамента государственной службы занятости Лаура Зудина. – В основном работодатели планируют задействовать иностранцев в промышленной отрасли, строительстве. В ресторанах и кафе региона востребованы работники из таких стран, как Китай, Вьетнам и Таиланд.



Допустимая доля иностранной рабочей силы в различных сферах экономической деятельности определена постановлением Правительства Российской Федерации. Ознакомиться с ним можно на странице департамента государственной службы занятости на портале органов исполнительной власти Ярославской области (http://www.yarregion.ru/depts/dgszn/Pages/rab_inostr_doc.aspx).