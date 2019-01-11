|Директором нового департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления назначен Артем Иванов. Ранее он работал заместителем начальника управления по противодействию коррупции Правительства региона, в течение года исполнял обязанности руководителя. В органы исполнительной власти пришел в 2015 году.
У Артема Иванова высшее юридическое образование. Проходил профессиональную переподготовку в Московском государственном университете управления Правительства Москвы в сфере государственного и муниципального управления. Является победителем регионального проекта «Муниципальная команда губернатора Ярославской области». Имеет научные публикации. Отмечен благодарностями губернатора и Правительства региона. А с 2006 года трудился на различных должностях в Ярославском арбитражном и 14-м арбитражном апелляционном суде.
Департамент региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Ярославской области был образован в начале 2019 года. Новое подразделение будет заниматься реализацией общих принципов организации местного самоуправления и взаимодействия губернатора, Правительства и иных органов власти с муниципальными образованиями.
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