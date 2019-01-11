​С сентября 2018 года при содействии Центра развития поставщиков предприятия региона выиграли торги на общую сумму 36 миллионов рублей.



Центр, созданный осенью прошлого года, входит в структуру инвестиционного блока Правительства Ярославской области. Он информирует предпринимателей о профильных для них закупках и аукционах, помогает оформить электронно-цифровую подпись и документацию на участие в тендере.



– Центр развития поставщиков – один из важных системных инструментов поддержки бизнеса, нацеленный на увеличение доли закупок у ярославских предприятий и развитие кооперации между малыми, средними и крупными государственными и частными заказчиками, – рассказал заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Предприятия региона, производящие конкурентоспособную продукцию, не всегда могут найти рынки сбыта. Один из возможных путей решения этой проблемы – участие в тендерах, и мы готовы нашим производителям в этом помогать.



Свои услуги центр предоставляет бесплатно. В настоящее время ими пользуются 40 компаний: они получают рассылку с информацией о подходящих для них торгах и консультации специалистов по вопросам закупок, в том числе экстренную помощь на любом этапе. Кроме того, центр готов помогать предприятиям получать финансовую поддержку для участия в тендерах: банковскую гарантию и финансирование для покрытия кассовых разрывов по договорам с отсрочкой платежа.



Контактный телефон Центра развития поставщиков – (4852) 37-04-01, добавочный – 4601.