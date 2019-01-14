​Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры!



Поздравляю вас с профессиональным праздником!



Система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, выступает гарантом незыблемости правовых основ нашего государства.



Следуя почетному долгу и опираясь на богатое наследие, современное поколение работников ведомства твердо и последовательно отстаивает права и свободы граждан, способствует укреплению безопасности. Приверженность благородным идеалам и принципам, высочайшая ответственность ярославских сотрудников прокуратуры являются прочной опорой, залогом успеха в решении служебных задач.



Желаю вам доброго здоровья, счастья и свершений на благо России!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов