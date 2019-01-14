|Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, выступает гарантом незыблемости правовых основ нашего государства.
Следуя почетному долгу и опираясь на богатое наследие, современное поколение работников ведомства твердо и последовательно отстаивает права и свободы граждан, способствует укреплению безопасности. Приверженность благородным идеалам и принципам, высочайшая ответственность ярославских сотрудников прокуратуры являются прочной опорой, залогом успеха в решении служебных задач.
Желаю вам доброго здоровья, счастья и свершений на благо России!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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12 Января, 09:30
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