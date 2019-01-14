​Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета Ярославской области с 2016 года выросли на 9,4 миллиарда рублей, или на 20 процентов, и в 2018-ом составили около 56,0 миллиардов рублей. Прирост поступлений от налога на прибыль – 3,9 миллиардов рублей.



– В 2019 году собственные доходы прогнозируются с увеличением на 2,8 миллиарда – до 58,8 миллиарда рублей, – рассказал заместитель председателя Правительства – директор департамента финансов Ярославской области Илья Баланин. – Основные источники – налоги на прибыль, на доходы физических лиц и на имущество организаций, а также акцизы. Вместе они обеспечат 90 процентов всех поступлений.На 2019 год поступление налога на прибыль запланировано в сумме 19,0 млрд.руб., налога на доходы физлиц - 17,3 миллиарда рублей, акцизов - 11,9 миллиардов рублей.



Увеличение поступлений стало результатом развития всех отраслей, и в первую очередь – промышленного сектора.



– На протяжении последних лет Ярославская область демонстрирует уверенный рост промышленного производства, темпы которого превышают среднероссийский уровень, – отметил заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев. – На сегодняшний день промышленный сектор обеспечивает более 40 процентов налоговых поступлений в бюджет области. За 2017 год и 9 месяцев 2018 года прирост налоговых поступлений от промышленных предприятий составил 3,1 миллиарда рублей.



С января по ноябрь 2018 года в регионе отмечен высокий уровень индекса промышленного производства – он составил 106,4 процента, что почти на 4 процента выше среднероссийского. По этому показателю Ярославская область занимает 6-е место среди субъектов Центрального федерального округа.



Промышленный рост обеспечивают предприятия, реализующие на территории региона инвестиционные проекты в промышленности, туристической отрасли. В целом за 2017 – 2018 годы инвестиции в модернизацию существующих производств и строительство новых предприятий составили порядка 150 миллиардов рублей. В прошлом году открыты новые производства на предприятии «Такеда Ярославль», Ярославском радиозаводе, новая линия на «Русских красках». В ближайшее время на фармацевтическом заводе «Фармославль» будет запущено производство активных фармацевтических субстанций. В индустриальном парке «Новоселки» откроется производство инновационного лекарственного препарата компании «Besins Healthcare», выпуск первой коммерческой серии планируется к 2020 году. Крупные инвестиции также будут направлены на модернизацию ПАО «ОДК-Сатурн», ОАО «Славнефть-ЯНОС», судостроительного завода «Вымпел», АО «Русская механика» и других крупных компаний.



Предприятия, которые при активном содействии Правительства Ярославской области были выведены из кризиса, продемонстрировали в прошлом году увеличение производственных показателей. Сегодня они закупают новое оборудование, реализуют инвестиционные программы, сохранены все рабочие места. ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» в 2018 году отгрузило продукции в три раза больше, чем в 2017-м, на 8,9 миллиарда рублей. ООО «Верфь братьев Нобель» увеличило показатели более чем в 3,5 раза, отгрузив продукции на 360 миллионов рублей, АО «Раскат» – более чем в три раза, до 372 миллионов рублей.



В 2018 году выросли основные показатели в сфере малого и среднего бизнеса. Оборот за I полугодие по сравнению с аналогичным периодом 2017-го увеличился на 14,5 процента и составил почти 131 миллиард рублей. Ярославская область обгоняет средние значения ЦФО и России по количеству занятых в МСП из числа трудоспособного населения – в нашем регионе это 21,3 процента. Практически в два раза увеличился объем закупок у малого и среднего бизнеса и по итогам трех кварталов – до 19,5 миллиарда рублей.



В сфере агропромышленного комплекса региона в настоящее время – 52 инвестиционных проекта на общую сумму более 40 миллиардов рублей. За последние два года в АПК создано 82 новых производственных объекта, на 17 предприятиях проведены модернизация и реконструкция. Благодаря этому появилось более двух тысяч новых рабочих мест. Объем инвестиций в основной капитал за этот период составил более 18 миллиардов рублей. По итогам 2018 года на 1 рубль средств областного бюджета привлечено 22 рубля инвестиций, это на 45 процентов больше, чем в 2016 году. Налоги в бюджет региона с 2016 года в агропромышленном комплексе выросли на 236 миллионов рублей. Только акцизы от производства пива увеличили бюджет более чем на миллиард.