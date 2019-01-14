​В 2018 году региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования совместно с органами местного самоуправления и надзорными органами выявил 1216 мест несанкционированных свалок. Из них 1170 уже ликвидированы, работа по остальным продолжается.



В прошлом году один из наиболее масштабных объектов был обнаружен в районе деревни Юрятино Кузнечихинского поселения Ярославского района. Более тысячи кубометров мусора находились на площадке размером полгектара. В соответствии с предписаниями на основе надзорных материалов в декабре администрации района и поселения провели работы по ликвидации свалки.



Также установлены и привлечены к административной лица, виновные в незаконном размещении строительных отходов в районе надземной кабельной галереи ПАО «Автодизель» на Промышленном шоссе в Ярославле.



Штраф за несанкционированную свалку мусора: для граждан – до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч рублей, для осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 250 тысяч рублей.



При планировании маршрутов обследования инспекторы профильного департамента учитывают информацию ресурса «Интерактивная карта свалок», созданного Общероссийским народным фронтом. Также принимаются во внимание сведения, поступающие на телефон горячей линии департамента (4852) 40-02-06.