​13 января в ярославском Концертно-зрелищном центре прошел инклюзивный спектакль «Мы все из одной глины». Это традиционное рождественское представление, которое организовывают гражданские активисты для поддержки особенных детей. В качестве актеров выступают известные медийные лица области, а также представители органов власти, предприниматели, деятели науки и искусства, дети с ограниченными возможностями здоровья.



В зале собрались полторы тысячи зрителей, среди которых были заместитель губернатора Андрей Шабалин, заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев, член Совета Федерации Игорь Каграманян.



– Мне сложно передать словами свое восхищение от работы, которую вы проделали за последние несколько месяцев, – сказал членам труппы и организаторам по окончании представления Андрей Шабалин. – Это замечательный спектакль. Именно с помощью таких проектов можно побуждать людей к взаимопомощи, делать их толерантнее и добрее, формировать культуру благотворительности.



Андрей Шабалин вручил благодарности губернатора и Правительства региона участникам, организаторам спектакля, его продюсерам и меценатам.



В основу спектакля лег сценарий пьесы Елены и Эдварда Радзинских «Мы все из одной глины».



– Когда я лепила из глины, вспомнила библейскую фразу: «Я вас из земли создал, и в землю вы все уйдете», – сказала Елена Радзинская. – Действительно, все люди едины, как бы ни отличались друг от друга – богатые и бедные, здоровые и больные. И, чтобы напомнить еще раз об этом, вновь поднять тему любви и дружбы, мы и написали эту пьесу. А ярославские удивительно талантливые актеры, хоть и непрофессиональные, прекрасно воплотили ее на сцене. Мы хотим и дальше распространять эти духовные основы. Уже 25 апреля ярославцы в составе московской труппы должны выступить со спектаклем в Кремле.



Впервые в ярославском благотворительном театральном представлении приняли участие звезды российского и федерального масштаба. Свои песни исполнили итальянский тенор Николо Понджу и продюссер группы «Ласковый май» Андрей Разин. А на экране в видеопоздравлении со словами поддержки проекта выступили певцы Валерий Меладзе, Леонид Агутин, Анжелика Варум, саксофонист Игорь Бутман, композитор Максим Дунаевский.



Спектакль стал ключевым событием проекта «Доброта в лицах». Собранные средства пойдут на организацию инклюзивных лагерных смен для детей и молодых людей с инвалидностью, проведение творческих каникул. Поддержку проекту оказывает губернатор Дмитрий Миронов.