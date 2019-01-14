​Численность безработных, состоящих на учете в органах службы занятости Ярославской области, на 1 января составила 7401 человек. Это 1,1 процента от экономически активного населения региона.



– Мы отмечаем динамику в снижении уровня безработицы в Ярославской области. В январе 2018 года он составлял 1,26 процента, что выше показателей этого года на 0,16 процента, – сказала директор регионального департамента государственной службы занятости населения Лаура Зудина. – Органы службы занятости в настоящее время готовы предложить на рассмотрение соискателям более 12 тысяч вакансий. При этом на одного зарегистрированного безработного в наличии 1,65 предложения.



Более половины из имеющихся вакансий относятся к рабочим профессиям: уборщики помещений, комплектовщики, швеи, продавцы продовольственных товаров, водители автомобилей, повара, токари. Также востребованы инженеры, врачи, медицинские сестры, менеджеры, воспитатели.



По итогам работы органов службы занятости Ярославской области в 2018 году трудоустроены более 19 тысяч человек. Профессиональное повышение квалификации прошли 1255 безработных граждан и 210 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Семь жителей региона пенсионного возраста приобрели новые компетенции, которые позволят им продолжить трудовую деятельность.