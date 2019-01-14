​ГП ЯО «Северный водоканал» завершило масштабные работы по подключению микрорайона Слип к центральным очистным сооружениям Рыбинска. Проект реализован в рамках региональной программы «Чистая Волга», инициатором которой выступил губернатор Дмитрий Миронов.



От старых очистных сооружений в микрорайоне до Волги был проложен трубопровод, который соединили с дюкером, протянутым по дну реки. На выходе из реки для продолжения трубопровода построили камеру. В районе улицы Ошурковской его соединили с существующим самотечным коллектором, который также был модернизирован. Стоимость проекта составила около 67 миллионов рублей.



– Работы по исключению одного из сточных выпусков в реку Волгу состояли из двух этапов – это строительство дюкера и наружных сетей канализации. Обе задачи выполнены, – рассказал генеральный директор ГП ЯО «Северный водоканал» Станислав Маклаков. – Состоялась техническая приемка объекта. Но на этом модернизация не закончена. Чтобы стоки всего микрорайона Слип потекли на центральную станцию, нам необходимо привести в порядок старые очистные сооружения микрорайона и заменить там оборудование, которое позволит сделать переключение.



Как пояснил руководитель предприятия, все работы планируется завершить в марте-апреле текущего года. После этого объект будет введен в эксплуатацию. Очистные сооружения, построенные в семидесятых годах ХХ века, заменят современными, что станет большим шагом в улучшении экологической обстановки в районе.