​Рыбинское предприятие «Русская механика» победило в конкурсе Министерства экономического развития РФ «Поддержка высокотехнологичных компаний-лидеров» и стало одним из 22 «Национальных чемпионов» по итогам 2018 года.



– Ежегодно финалистами конкурса становятся несколько десятков быстрорастущих технологических компаний. Они получают доступ к широкому набору инструментов государственной поддержки для опережающего развития бизнеса, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Участие в проекте открывает предприятиям широкие возможности для формирования и реализации стратегии ускоренного роста, расширения рынков сбыта, вхождения в различные федеральные программы.



Финалисты получают поддержку со стороны государства в развитии инновационной, экспортной деятельности, а также в реализации программы по увеличению масштабов производства. Минэкономразвития помогает компаниям разрабатывать стратегии опережающего роста и максимально широко использовать существующие меры, в режиме консьерж-сервиса взаимодействовать с органами власти, институтами развития и финансовыми организациями, содействует в преодолении административных барьеров. Участникам проекта оказывают поддержку при выходе на зарубежные рынки и консалтинговые услуги. Для топ-менеджмента компаний организуют специальные образовательные программы и стратегические сессии.



– Участвуя в отборе, в краткой презентации компании мы обозначили основные показатели деятельности и наши приоритеты, – рассказала директор по экономике и финансам АО «Русская механика» Юлия Дмитриева. – Среди них – использование новых технологий и материалов при создании опытных образцов и серийных изделий, разработка новых моделей техники и увеличение доли на рынке Скандинавии от 5 до 10 процентов в среднесрочной перспективе. Это вполне реальные цели, которые мы уже реализуем.



Справка



Целями приоритетного проекта Минэкономразвития России «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров» являются обеспечение опережающего роста отечественных частных высокотехнологических экспортно ориентированных компаний, лидеров по темпам развития, и содействие в формировании на их базе транснациональных компаний российского базирования. Работа ведется с 2016 года и ориентирована на компании с годовой выручкой от 500 миллионов до 30 миллиардов рублей.