​Ансамбль фабрики «Рольма» в Ростове включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Ему присвоен статус памятника местного значения.



Исторически объединенные здания представляют собой образец промышленной архитектуры второй половины XIX – начала ХХ века. Сначала были возведены прядильные корпуса мануфактуры, затем отдельно выстроен ткацкий корпус.



– Для Ростова комплекс зданий мануфактуры имеет особое значение как объект культурного наследия и как свидетельство формирования городской промышленности, – отметил директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев. – В ближайшее время собственнику будет направлено уведомление о новом статусе ансамбля. Теперь ремонтно-реставрационные работы возможны только при условии сохранения историко-культурной ценности объекта.



В 2018 году на территории Ярославской области выявлено 162 объекта культурного наследия, включено в единый государственный реестр 77. В частности, перечень пополнили Некоузская шерстопрядильная фабрика, дом жилой 1952 года на проспекте Ленина, здания детского дома трудолюбия в Переславле-Залесском, бывшего Тверицкого училища и вокзала Ярославль-Главный.