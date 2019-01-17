​16 января губернатор Дмитрий Миронов вручил руководителям медучреждений области ключи от новой передвижной медицинской техники: 9 автомобилей скорой помощи, 7 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 флюорографа.

– Задача по обеспечению максимальной доступности медицинской помощи, которую в своем послании перед нами поставил Президент Российской Федерации Владимир Путин, приоритетная для Правительства Ярославской области, – сказал Дмитрий Миронов. – Работа идет по многим направлениям. Сегодня мы отправляем в муниципальные образования передвижные фельдшерско-акушерские пункты, а в ближайшее время новые стационарные ФАПы будут открыты в Мышкинском, Угличском и Ярославском районах. В Большесельском – начнется строительство офиса врача общей практики.

Губернатор осмотрел передвижной лечебно-диагностический комплекс «Лучевая диагностика», укомплектованный оборудованием для проведения цифровой флюорографии. За час здесь можно сделать 50 – 60 снимков. В комплексе на базе ПАЗа «Медицинский кабинет» есть все необходимое оборудование для оказания медицинской помощи, в том числе доврачебной.

– Мы давно мечтали о мобильном фельдшерско-акушерском пункте, – рассказала главврач Ростовской ЦРБ Наталья Овечкина. – Специалисты больницы и раньше выезжали в удаленные поселения района на наших машинах, но такого удобства, как здесь, конечно, не было. В этом ФАПе есть возможность сделать ЭКГ, лабораторные исследования. Он оснащен бактерицидными лампами, а значит, все стерильно. Мы составили тестовый график, и уже завтра техника поедет в первый рейс. На этой машине будут ездить гинеколог, лаборант, а затем ЛОР и другие узкие специалисты.

Из девяти машин скорой помощи семь – на базе «Газели» и два автомобиля «УАЗ-Профи», обладающих повышенной проходимостью. Пять единиц отправятся на станции скорой помощи в Ярославле и Рыбинске, остальная техника предназначена восьми центральным районным больницам.

Общая стоимость переданной сегодня техники составила около 80 миллионов рублей. Средства на ее приобретение выделены из федерального бюджета.

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