​28 детских туристических образовательных программ направлены для экспертной оценки на федеральном уровне и включения в общероссийский проект «Живые уроки».



– Визуализация учебных программ – один из главных мировых трендов в подростковом туризме, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Очевидно, что в нашем регионе можно проводить образовательные экскурсии по разным школьным предметам: истории, литературе, географии, физике, химии, космонавтике. Реализация проекта будет осуществляться в осенне-весенний период, что позволит увеличить туристический поток в «низкий» сезон.



Работа по подготовке программ проведена в рамках соглашения между Правительством Ярославской области, Федеральным агентством по туризму и руководством проекта «Живые уроки». Участие в ней приняли руководители туристических компаний, экскурсоводы и другие представители профессионального сообщества. В декабре департамент туризма организовал для них обучающий семинар.



В Ярославии туроператоры предлагают учащимся посетить обзорные экскурсии, музеи и мемориальные комплексы, учреждения культуры и промышленные предприятия. Маршруты составлены с учетом школьной программы.



По итогам оценки все сертифицированные пакетные туры и экскурсии будут включены в единый каталог федерального проекта по экскурсионно-образовательному туризму «Живые уроки» и в онлайн-систему бронирования туров и экскурсий «Живые уроки», доступную всем регионам.



Справка



Стратегическая задача проекта «Живые уроки» – обеспечить интеллектуальное, духовное и творческое развитие, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения через изучение родной страны и приобщение к национальным, историко-культурным и природным ценностям государства. Участниками проекта стали уже более 30 регионов России.