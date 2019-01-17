​16 января губернатор Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с главой Первомайского района Инной Голядкиной. Это муниципальное образование сегодня в числе лучших и стабильно входит в первую десятку «Рейтинга-76». За счет роста хозяйственной активности в районе ежегодно примерно на 10 – 15 процентов увеличиваются налоговые поступления.



В структуре экономики Первомайского района преобладают сельскохозяйственные предприятия. По мнению губернатора, перспективным для данной территории является и пилотный региональный проект по развитию потребкооперации.



– Между Правительством области и российским Центральным союзом потребительских обществ подписано соглашение о сотрудничестве, – отметил Дмитрий Миронов. – В этом году мы начинаем создавать в регионе сеть заготовительных пунктов, где будут принимать мясо, картофель, овощи и другую продукцию. Один из первых планируется открыть в Первомайском районе. Как продвигается работа в этом направлении?



Инна Голядкина сообщила, что уже проведены консультации по реализации данного проекта с областным департаментом АПК и потребительского рынка. Сейчас идет процесс поиска площадки для размещения заготовительного пункта сельхозпродукции и дикорастущего сырья.



В ходе встречи Дмитрий Миронов поинтересовался, когда планируется завершить строительство бассейна в Пречистом. Появление столь важного социального объекта стало возможным благодаря эффективной финансово-экономической деятельности администрации района.



– Процесс близится к завершению. В основном бассейн уже готов, – сказала Инна Голядкина. – Ждем поступления оборудования 7 – 8 февраля. После проведения пусконаладочных работ приглашаем вас на открытие. Объект получился хороший, и люди очень его ждут. Каждый день спрашивают. Не только жители района, но и соседи из Вологодской области.



В ходе встречи также был затронут вопрос развития туризма на территории Первомайского района. Путешествия на родину Бабы-яги в село Кукобой становятся все более популярными среди ярославцев и гостей региона. По сравнению с 2017 годом в 2018-м турпоток увеличился примерно на треть.



– Интерес к Первомайскому району есть, – сказал Дмитрий Миронов. – Ярославская область активно развивает туризм, и считаю необходимым подумать над предложениями для туристических компаний о включении Кукобоя в новые программы. Понятно, что надо развивать логистику, инфраструктуру, создавать современные интерактивные проекты. Областной департамент культуры как раз сейчас выходит с инициативой по поддержке лучших музейных объектов и комплексов. Если вас интересует это направление работы, вы получите всю необходимую информацию.