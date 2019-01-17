​Сегодня из Ярославского перинатального центра выписаны Антонина Петрова и три ее сына, которые родились здесь в конце прошлого года. Дома их ждут отец Алексей Матюненко и двое старших детей.



– Семей, в которых четверо и более детей, в регионе становится все больше. Если в 2014 году четвертыми в семьях ярославцев родились 340 малышей, то в 2018-м – порядка 450, – рассказал заместитель председателя Правительства Игорь Селезнев. – Кроме того, растет и число многодетных семей: в 2007 году в регионе их было 4093, на 1 января 2019 года – уже 11303. Правительство области оказывает поддержку таким семьям. В ближайшие дни Антонина и Алексей получат материальную помощь в размере одного миллиона рублей, дополнительные единовременные выплаты из областного бюджета, полагающиеся за 3-го, 4-го и 5-го детей, отдельную выплату за рождение тройни.



Также многодетная семья имеет право на бесплатное приобретение в собственность земельного участка, льготы по оплате ЖКУ, федеральный материнский капитал.



– Повышение рождаемости – одна из главных задач нового национального проекта «Демография», – подчеркнула начальник управления по социальной и демографической политике Правительства области Марина Башмашникова. – Правительство области сегодня оказывает существенную помощь многодетным семьям. Так, с нового года увеличились практически все единовременные выплаты при рождении ребенка или устройстве его в семью.



Размер выплаты на первого ребенка с 1 января составил 4428 рублей (было 4258 рублей), на второго ребенка размер выплаты увеличился до 5904 рублей (было 5677 рублей), на третьего и последующих – 7380 рублей (было 7096 рублей).



Увеличился и размер единовременной выплаты к началу учебного года. Теперь она составляет 1328 рублей. Ежемесячная выплата на детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих с нового года – 2952 рубля (было 2387 рублей).