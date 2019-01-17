​В 2019 году в регионе планируется решить проблему обманутых участников долевого строительства 10 объектов. Один из механизмов – предоставление жилья в других новых домах. Благодаря этой мере квартиры уже смогли получить дольщики одного из самых старых долгостроев региона, расположенного на улице Бабича в Дзержинском районе Ярославля (ООО «Ярстройпроект»).



Возведение этого дома началось в 2011 году, а уже с 2012-го работы на объекте прекратились. Он был включен в реестр проблемных. Правительством области найден инвестор, который предоставил 117 квартир в доме на улице Чернопрудной, 17/1. Здесь получили жилье 46 дольщиков, еще 8 человек – в доме на улице Писемского.



– Это стало возможным благодаря региональному закону №9-з «Об отдельных вопросах поддержки граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Ярославской области и чьи права нарушены», – рассказал заместитель директора департамента строительства Давид Бараташвили. – Согласно ему, в частности, инвесторам предоставляются новые земельные участки под строительство без торгов.



Одна из получивших квартиру в доме на улице Чернопрудной – Юлия Елизарова.



– На улице Бабича у нас должна была быть квартира на 4-м этаже. Стройка остановилась на втором, – рассказала Юлия Елизарова. – В новом доме получили двухкомнатную квартиру на пятом, метраж почти такой же. Район этот мне даже больше нравится. Здесь котел индивидуального отопления, комнаты большие, балкон хороший. Мы рады, что у этой истории для нас и десятков других людей, пострадавших от недобросовестного застройщика, счастливый финал.



Резервные квартиры, которые остались в доме на Чернопрудной, перейдут к обманутым дольщикам других долгостроев областного центра, в том числе – объекта на проспекте Машиностроителей, 21 («Строитель плюс»).



В планах на 2019 год также достройка домов на улицах Новоселковской, 11, Мануфактурной, Вокзальной, Б. Октябрьской в Ярославле, строения 3 (ИСК «Яргруппстрой») в Кузнечихе.