|До 30 января включительно девятиклассникам необходимо по месту обучения подать заявление на участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Основной срок его проведения в этом году – 13 февраля. Для получивших «незачет» либо не явившихся по уважительной причине предусмотрены дополнительные дни – 13 марта и 6 мая.
Итоговое собеседование с 2018/2019 учебного года является для выпускников 9-х классов обязательным. Его успешная сдача – условие допуска к государственной итоговой аттестации.
Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.
На выполнение работы отводится в среднем 15 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут.
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