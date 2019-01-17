​До 30 января включительно девятиклассникам необходимо по месту обучения подать заявление на участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Основной срок его проведения в этом году – 13 февраля. Для получивших «незачет» либо не явившихся по уважительной причине предусмотрены дополнительные дни – 13 марта и 6 мая.



Итоговое собеседование с 2018/2019 учебного года является для выпускников 9-х классов обязательным. Его успешная сдача – условие допуска к государственной итоговой аттестации.



Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.



На выполнение работы отводится в среднем 15 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут.