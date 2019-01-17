​2 – 3 марта под Рыбинском пройдет XII Ростех Деминский лыжный марафон. Для участия в золотой гонке на 50 километров уже зарегистрировались 1468 человек, в серебряной на 25 километров – 383. В стартовом списке – представители 13 стран мира: России, Белоруссии, Эстонии, Финляндии, Польши, Чехии, Венгрии, Франции, Италии, Германии, Словакии, США, Австралии. Регистрация на главные дистанции продолжается.



– Деминский марафон – ключевое событие в лыжном спортивном календаре не только нашей области, но и всей страны, – сказал глава региона Дмитрий Миронов. – Единственный в России, он входит в международную серию Worldloppet и ежегодно собирает тысячи участников, среди которых и известные спортсмены, и любители из разных регионов и государств. Поэтому перед оргкомитетом стоит задача – провести соревнования так, чтобы и лыжники, и зрители оценили высокий профессиональный уровень подготовки события и настоящее русское гостеприимство. Правительство Ярославской области окажет всю необходимую для этого поддержку.



В этом году четверо спортсменов, которые финишировали во всех главных гонках марафона начиная с 2007 года, выйдут на старт в именных майках с надписью «Legend». Это Алексей Фомин, Михаил Чалнык, Сергей Смирнов и Геннадий Парамонов. Кроме того, они будут освобождены от стартовых взносов.



2 марта, в первый день соревнований, стартует главная гонка на 50 километров свободным стилем, включенная в официальные календари Международной федерации лыжного спорта FIS и Международной федерации лыжных марафонов Worldloppet. 3 марта, во второй день соревнований, пройдут гонки классическим стилем на 25, 10 и 5 километров и беби-марафон для самых юных участников спортивного мероприятия.



Планируется, что в качестве зрителей на марафон приедут порядка 10 тысяч человек. Кроме яркого спортивного зрелища их ждет большая культурно-развлекательная программа «Ярославия ФЕСТивальнаЯ».