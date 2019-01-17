|В селе Богородском Мышкинского района завершилось строительство стационарного фельдшерско-акушерского пункта. Практически закончились внутренние работы, монтаж электрооборудования. Весной приведут в порядок территорию вокруг объекта, и ФАП откроют для пациентов.
– В этом году у нас в планах открытие трех стационарных фельдшерско-акушерских пунктов, – сообщил директор областного департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – На их возведение было выделено порядка 15 миллионов рублей из резервного фонда Правительства России. Пункты также откроются в селе Заозерье Угличского района и в деревне Белкино Ярославского района. Оснастим все ФАПы медицинской техникой – дефибрилляторами, электрокардиографами, портативными анализаторами.
Фельдшерско-акушерский пункт – это типовое блочно-модульное строение, состоящее из восьми специальных контейнеров. Здесь есть все – отопление, свет, канализация. В Богородском и Заозерье площадь ФАПов более 100 квадратных метров, в Белкине – около 80, но с такой же функциональностью. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен пандус.
– ФАП будет обслуживать около 300 человек, – рассказал главный врач Мышкинской ЦРБ Сергей Сычиков. – В штате – фельдшер и санитарка. Но сюда из районной больницы будут регулярно выезжать узкие специалисты, лаборанты для забора анализов. Тем более что мобильный ФАП мы тоже в этом году получили.
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