​В 2018 году Региональный центр инжиниринга (РЦИ) оказал 48 предприятиям малого и среднего бизнеса 110 услуг.



– Региональный центр инжиниринга играет особую роль в поддержке малых и средних предприятий региона. Он создан, чтобы облегчить им доступ к новым технологиям, модернизации и техническому перевооружению, помочь встроиться в систему кооперации с крупными заказчиками, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Благодаря системной поддержке по итогам 9 месяцев 2018 года малые предприятия обрабатывающей промышленности области отгрузили товаров собственного производства более чем на 24 миллиарда рублей, что на 20 процентов выше, чем за аналогичный период 2017 года.



РЦИ входит в структуру инвестиционного блока Правительства Ярославской области и предоставляет 13 видов инженерных и маркетингово-аналитических услуг предпринимателям бесплатно или на льготной основе. В частности, предусмотрена помощь в разработке конструкций узлов и деталей, управляющих программ, оптимизации процессов обработки, подборе инструментов, изготовлении опытных образцов, проведении патентных исследований, составлении бизнес-плана, создании маркетинговых материалов, а также в разработке индивидуальной карты развития.



Кроме этого, центр организует обучающие семинары для предпринимателей. В 2018 году обучение прошли 111 представителей малого и среднего бизнеса.



Для развития системы кооперации с крупными заказчиками в 2018 году РЦИ организовал мероприятия по развитию производственного потенциала для трех компаний. Специалисты центра провели квалификационную оценку и составили для предприятий индивидуальные карты развития, проанализировав источники финансирования, имущественные и иные потребности. На следующем этапе структуры поддержки малого и среднего бизнеса инвестблока Правительства региона окажут предприятиям поддержку по своему профилю и будут сопровождать их в процессе развития. В 2019 году в систему «доращивания» планируется включить не менее 5 предприятий.



Справка



Региональный центр инжиниринга создан в 2016 году для повышения технологического уровня малых и средних предприятий региона за счет разработки (проектирования) технологических и технических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач, возникающих у производственных компаний Ярославской области. РЦИ является структурным подразделением ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)». Сайт – http://rci76.ru/.