​Правительство региона утвердило стоимость путевок в загородные организации отдыха детей и их оздоровления, приобретаемых за счет средств бюджета. Так, в загородных лагерях, расположенных на территории Ярославской области, стоимость пребывания сроком 21 день составит до 13640 рублей. В круглогодичных лагерях при санаториях юные жители Ярославской области смогут отдохнуть три недели за 16940 рублей включительно.



– Постановлением установлен размер мер социальной поддержки, – сообщила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства области Марина Башмашникова. – Например, компенсация части расходов на приобретение путевки и частичная оплата ее стоимости независимо от среднего совокупного ежемесячного дохода семьи составит 2000 рублей, а компенсация части расходов, в случае если средний ежемесячный совокупный доход, приходящийся на каждого члена семьи заявителя, не превышает 18900 рублей, – 6820 рублей.



В период зимних каникул 2019 года отдых детей в Ярославской области был организован в оздоровительных лагерях на базах детского санатория «Искра» и санатория-профилактория «Сосновый бор», в детском оздоровительно-образовательном компьютерном центре им. А.К. Айламазяна, клубе детского отдыха «Белкино» и загородном оздоровительном комплексе «Березка». Было охвачено 768 детей.