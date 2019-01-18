|В Мышкине прошла рабочая встреча, посвященная участию города во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений в 2019 году. В прошлом году муниципальное образование вошло в число победителей и получило федеральный грант на благоустройство усадьбы Чистова. До конца года планируется отремонтировать как сам особняк, так и прилегающую территорию, восстановить ограждение, сделать ремонт крыши старинной мельницы. Будет обустроено освещение, проведено озеленение.
В обсуждении претендентов на включение в заявку этого года приняли участие глава района Ольга Минаева, представители органов местного самоуправления, общественных организаций, местные активисты. Отмечено, что в опросах общественного мнения лидирует рекреационная территория у Памятного креста на берегу Волги.
– В прошлом году от региона на конкурс было подано семь заявок, и сразу четыре наших проекта вошли в число победителей, – отметил главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов. – В 2019-м, думаю, заявок будет не меньше. Активность в районах не снижается, сейчас обсуждения идут еще в ряде муниципальных образований. Важно при преображении и сохранении исторических пространств максимально учесть мнение людей, востребованность территорий, их состояние и роль в жизни горожан, а также не забывать и об экономической составляющей проекта и вопросах дальнейшей эксплуатации объектов.
Муниципальные образования Ярославской области должны сформировать свои заявки для участия во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений и предоставить их на рассмотрение в Правительство области до 15 марта. Заявку от региона в федеральную комиссию необходимо подать до 1 апреля.
Справка
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году проводится Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации впервые по поручению Президента РФ Владимира Путина. Оно было дано по итогам встречи главы государства с участниками Форума малых городов и исторических поселений.
В числе победителей – четыре проекта Ярославской области. Помимо Мышкина в лидерах также Тутаев, Ростов и Переславль-Залесский.
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