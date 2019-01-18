​9 февраля Углич в тринадцатый раз приглашает жителей и гостей Ярославии на фестиваль семейного активного отдыха «Зимние забавы».



– Этот фестиваль направлен на сохранение старых и создание новых традиций активного зимнего отдыха и призван объединить профессиональных спортсменов и любителей активного отдыха, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – «Зимние забавы в Угличе» включены в Национальный календарь событий и заняли второе место в десятке лучших праздников и фестивалей зимы 2017 – 2018 годов.



Основные мероприятия в этом году состоятся в левобережной части Углича. Программа традиционно включает соревнования моржей по холодовому плаванию на дистанции 25 метров и зимний мотокросс – зрелищные гонки с детским заездом и несколькими профессиональными соревнованиями в разных классах. На расширенной и обновленной трассе любители снегоходного спорта смогут принять участие в первом этапе Кубка Поволжья в дисциплине кросс-кантри.



Болельщикам предложат покататься на лошадях, собачьих упряжках, бананах, санках-ватрушках и квадроциклах. Организаторы готовят различные конкурсы и эстафеты. Семьи в Угличе приглашают принять участие в «Большой зимней эстафете» и пройти настоящую полосу препятствий. Среди этапов – эстафеты со скандинавскими палками, на надувных лыжах и снегоступах, построение крепости из кубиков сена, бои подушками и соревнования по метанию валенок.



На гастрономической ярмарке можно будет полакомиться угощениями и выбрать сувенир из Углича, на полевой кухне – угоститься гречневой кашей с мясом и ухой.



Традиционно для участников «Зимних забав» организаторы предлагают фотоквест. Загрузивший фотоколлаж в любую из социальных сетей («Фейсбук», «ВКонтакте», «Инстаграм») с двумя хештегами – #visituglich, #ЗимниеЗабавывУгличе – и набравший под своей записью наибольшее количество лайков получит приз от организаторов и партнеров фестиваля.



Ожидается, что в празднике примут участие около двухсот спортсменов и более семи тысяч болельщиков и любителей активных семейных выходных.



– Ярославия славится своим событийным календарем. Для Углича фестиваль «Зимние забавы» – это кульминационное событие зимы. Приглашаем всех запланировать поездку в наш город на первые выходные февраля, – сказала заместитель главы администрации Угличского муниципального района Юлия Воронова.



Подробнее о мероприятии – на официальном сайте: gouglich.ru.