​Централизация водохозяйственного имущества региона на базе двух государственных предприятий позволяет существенно сократить неоправданные потери питьевой воды в системе водоснабжения.



Так, в ГП ЯО «Северный водоканал», уже принявшем на обслуживание сети 10 районов, уменьшение этого показателя составляет от 10 до 27 процентов. До объединения по некоторым из районов потери доходили до 70 процентов от общего объема.



– Нашим предприятием разработан план мероприятий по снижению неоправданных потерь питьевой воды в системе водоснабжения, – рассказал исполнительный директор ГП ЯО «Северный водоканал» Валерий Шмаков. – Одно из направлений – установка приборов учета не только у абонентов, но и на отдельных участках сетей.



Расходомер автоматически передает данные на центральную диспетчерскую, показывая точное количество воды, которая проходит по сетям. Сравнивая эти цифры с потреблением абонентов, можно оперативно определить, на каком конкретно участке возникли проблемы. Это могут быть и утечки, и незаконное потребление.



– Нередки случаи, когда абоненты потребляют 20 кубов воды, а по факту по трубе подается 100, – отметил Валерий Шмаков. – Эти неоплаченные тонны ложатся серьезным финансовым бременем на организацию. После проведенных структурных изменений ситуация в районах в сфере водоснабжения и водоотведения стала меняться в лучшую сторону. А консолидированный бюджет единого предприятия позволяет начать решать муниципальным районам их застаревшие проблемы по обеспечению населения качественной питьевой водой.



Справка



С 1 января согласно областному закону полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения перешли на региональный уровень. Консолидация идет на базе двух предприятий – Северного и Южного водоканалов.