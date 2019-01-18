​По итогам 2018 года в регионе на 6,5 процента сократилось число зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Такая информация была озвучена на расширенном заседании коллегии УМВД России по Ярославской области, которое прошло 18 января. Участие в работе приняли губернатор Дмитрий Миронов, заместитель министра внутренних дел РФ Аркадий Гостев, начальник регионального УМВД России Андрей Липилин, начальник УФСБ России по Ярославской области Александр Куманяев, сотрудники ведомства.



– В 2018 году органы внутренних дел региона благодаря принятым профилактическим мерам и профессиональной деятельности укрепили ряд позитивных тенденций, – отметил Дмитрий Миронов. – Сократилось общее количество зарегистрированных преступлений. Кроме того, отмечено снижение подростковой преступности практически на треть. Более чем наполовину снизилось число преступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения.



Губернатор поблагодарил сотрудников управления за добросовестную работу при проведении массовых мероприятий, выборов Президента России и депутатов областной Думы, обеспечение безопасности во время Чемпионата мира по футболу. Также Дмитрий Миронов призвал усилить работу по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, отметив, что в прошлом году количество погибших в ДТП на ярославских дорогах сократилось почти на 4 процента. На 28 процентов уменьшилось количество погибших детей, но в целом количество ДТП с несовершеннолетними выросло на 21 процент.



В своем докладе Андрей Липилин отметил снижение по итогам 2018 года числа зарегистрированных преступлений с 17873 до 16710, в том числе тяжких и особо тяжких. Сократилось количество совершенных на территории области убийств, разбойных нападений.



– Благодаря принятым мерам удалось достичь снижения уровня преступности на улицах на 7,9 процента и в общественных местах на 2,9 процента, – сообщил Андрей Липилин. – Проводимые мероприятия профилактического характера повлекли уменьшение числа зарегистрированных фактов общеуголовных мошенничеств – их совершено на 15 процентов меньше, но в этом направлении необходимо продолжать активно работать.



В ходе коллегии Дмитрий Миронов вручил почетные грамоты губернатора пяти представителям регионального управления МВД. Аркадий Гостев передал ведомственные награды сотрудникам, добившимся в минувшем году высоких результатов в служебной деятельности.



По результатам заседания коллегии принят ряд решений, направленных на совершенствование работы органов внутренних дел Ярославской области.