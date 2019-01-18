​В Ярославле стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Она ориентирована на учащихся 5 – 11-х классов и проводится по 24 предметам, является одним из престижных массовых ежегодных состязаний юных интеллектуалов нашей страны.



– Всероссийская олимпиада включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный, – рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Ежегодно в ней участвуют более 6 миллионов школьников по всей России. Первый этап проводится для всех желающих. В нашем регионе в этом учебном году в нем приняли участие около 42 тысяч обучающихся. В каждый последующий проходят только школьники, которые успешно выступили в предыдущем этапе и набрали необходимое количество баллов. Олимпиада является одним из престижных массовых ежегодных состязаний юных интеллектуалов нашей страны.



В Ярославской области право участвовать в региональном этапе олимпиады 2018/2019 учебного года получили порядка двух тысяч школьников. Кроме тех, кто набрал необходимое количество баллов в нынешнем учебном году, в соревнованиях по предметам выступят продолжающие обучение победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников предыдущего учебного года. Предметами-лидерами по количеству приглашенных участников стали литература, математика и русский язык.