​18 января в Правительстве области в режиме



видеоконференции прошло обучение волонтеров, которые будут оказывать помощь



населению в переходе на цифровое эфирное телевещание.



– В процессе будут задействованы порядка 100



добровольцев из всех муниципальных образований, – отметила заместитель



председателя Правительства региона Екатерина Троицкая. – Важно не допустить в



переходный период различных мошеннических действий, поэтому волонтеры будут



посещать граждан только в сопровождении сотрудников социальных служб или



представителей муниципального образования. При этом визитеры не вправе



предлагать купить оборудование для цифрового вещания.



На семинаре представители департамента



информатизации и связи и ярославского филиала РТРС рассказали волонтерам о



различных аспектах подключения приставок, антенн для приема сигнала.



Отключение аналогового телевещания



запланировано на 11 февраля. Подать заявку на волонтерскую помощь при переходе



на цифру можно уже с 30 января по бесплатному номеру 8 (800) 220-20-02.



Справка



Сеть цифрового эфирного телевещания



позволяет принимать многоканальное телевидение без абонентской платы и с



минимальными расходами на приемное оборудование. Во всех населенных пунктах



области доступны в отличном качестве 10 бесплатных программ пакета цифровых



телеканалов (первый мультиплекс). К середине февраля их число увеличится до 20.



Поддержка цифрового стандарта заложена



практически во все телевизоры, выпускаемые с 2013 года. Достаточно подключить к



ним дециметровую или всеволновую антенну с помощью кабеля и запустить в меню



автонастройку каналов. Для телевизоров, выпущенных до 2013 года и не



поддерживающих стандарт DVB-T2, помимо антенны, понадобится цифровая приставка



с поддержкой того же стандарта. В этом случае антенна подключается к приставке,



а приставка – к телевизору. Желательна установка такой антенны вне помещения –



с наружной стороны окна, на балконе.