|18 января в Правительстве области в режиме
видеоконференции прошло обучение волонтеров, которые будут оказывать помощь
населению в переходе на цифровое эфирное телевещание.
– В процессе будут задействованы порядка 100
добровольцев из всех муниципальных образований, – отметила заместитель
председателя Правительства региона Екатерина Троицкая. – Важно не допустить в
переходный период различных мошеннических действий, поэтому волонтеры будут
посещать граждан только в сопровождении сотрудников социальных служб или
представителей муниципального образования. При этом визитеры не вправе
предлагать купить оборудование для цифрового вещания.
На семинаре представители департамента
информатизации и связи и ярославского филиала РТРС рассказали волонтерам о
различных аспектах подключения приставок, антенн для приема сигнала.
Отключение аналогового телевещания
запланировано на 11 февраля. Подать заявку на волонтерскую помощь при переходе
на цифру можно уже с 30 января по бесплатному номеру 8 (800) 220-20-02.
Справка
Сеть цифрового эфирного телевещания
позволяет принимать многоканальное телевидение без абонентской платы и с
минимальными расходами на приемное оборудование. Во всех населенных пунктах
области доступны в отличном качестве 10 бесплатных программ пакета цифровых
телеканалов (первый мультиплекс). К середине февраля их число увеличится до 20.
Поддержка цифрового стандарта заложена
практически во все телевизоры, выпускаемые с 2013 года. Достаточно подключить к
ним дециметровую или всеволновую антенну с помощью кабеля и запустить в меню
автонастройку каналов. Для телевизоров, выпущенных до 2013 года и не
поддерживающих стандарт DVB-T2, помимо антенны, понадобится цифровая приставка
с поддержкой того же стандарта. В этом случае антенна подключается к приставке,
а приставка – к телевизору. Желательна установка такой антенны вне помещения –
с наружной стороны окна, на балконе.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 16:45
66 просмотров
2019.01.19 В Свято-Введенском Толгском монастыре завершены работы по реконструкции кровли2019.01.19 Главки и кресты храма Богоявления в Хопылево полностью реконструированы и установлены2019.01.19 В Ярославской области в крещенских купаниях ночью приняли участие около 6000 верующих2019.01.18 2 тысячи учащихся примут участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников2019.01.18 По итогам 2018 года в регионе на 6,5 процента сократилось число зарегистрированных преступлений