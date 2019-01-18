​18 января в Правительстве области в режиме

видеоконференции прошло обучение волонтеров, которые будут оказывать помощь

населению в переходе на цифровое эфирное телевещание.

– В процессе будут задействованы порядка 100

добровольцев из всех муниципальных образований, – отметила заместитель

председателя Правительства региона Екатерина Троицкая. – Важно не допустить в

переходный период различных мошеннических действий, поэтому волонтеры будут

посещать граждан только в сопровождении сотрудников социальных служб или

представителей муниципального образования. При этом визитеры не вправе

предлагать купить оборудование для цифрового вещания.

На семинаре представители департамента

информатизации и связи и ярославского филиала РТРС рассказали волонтерам о

различных аспектах подключения приставок, антенн для приема сигнала.

Отключение аналогового телевещания

запланировано на 11 февраля. Подать заявку на волонтерскую помощь при переходе

на цифру можно уже с 30 января по бесплатному номеру 8 (800) 220-20-02.

Справка

Сеть цифрового эфирного телевещания

позволяет принимать многоканальное телевидение без абонентской платы и с

минимальными расходами на приемное оборудование. Во всех населенных пунктах

области доступны в отличном качестве 10 бесплатных программ пакета цифровых

телеканалов (первый мультиплекс). К середине февраля их число увеличится до 20.

Поддержка цифрового стандарта заложена

практически во все телевизоры, выпускаемые с 2013 года. Достаточно подключить к

ним дециметровую или всеволновую антенну с помощью кабеля и запустить в меню

автонастройку каналов. Для телевизоров, выпущенных до 2013 года и не

поддерживающих стандарт DVB-T2, помимо антенны, понадобится цифровая приставка

с поддержкой того же стандарта. В этом случае антенна подключается к приставке,

а приставка – к телевизору. Желательна установка такой антенны вне помещения –

с наружной стороны окна, на балконе.

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