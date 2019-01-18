​Более 6000 человек, по предварительным данным регионального управления МЧС России, в ночь на 19 января приняли участие в купаниях в крещенскую ночь. Для них в этом году было оборудовано более 40 иорданей в 12 районах и трех городских округах. На местах дежурили спасатели, бригады медиков и сотрудники полиции, которые в настоящее время продолжают свою работу.



В Ярославле окунулись в ледяную прорубь более 2000 тысяч человек. В городе было организовано пять официальных мест для купания: у храма Софии Премудрости Божией в Тверицах, в Толге, в поселке Норское, у храма Петра и Павла в Красноперекопском районе Ярославля, на реке Которосль в районе Центрального городского пляжа.



Традиционно большое количество верующих посетило Божественную литургию в Толгском монастыре. Ее провел митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон. Участие в богослужении и крестном ходе приняли заместитель полпреда в ЦФО Николай Овсиенко, председатель Правительства области Дмитрий Степаненко, его заместители, мэр Ярославля Владимир Волков. В Толге после чина освящения воды в купель погрузились более 300 человек.



Крещенские купания продолжатся весь день. С 9.00 18 января до 9.00 20 января организована работа штаба регионального управления МЧС по контролю за обеспечением безопасности людей в период проведения крещенских купаний. Постановлением правительства региона введен режим повышенной готовности. Спасатели настоятельно рекомендуют посещать только специально оборудованные иордани, где дежурят сотрудники оперативных служб.