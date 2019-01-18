​19 января в престольный праздник на храм Богоявления в деревне Хопылево Рыбинского района был поднят последний, шестой, крест. На церемонии его освящения и установки присутствовали помощник Президента России Игорь Левитин, председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко, глава Рыбинского района Татьяна Смирнова, глава городского округа Рыбинск Денис Добряков, руководитель проекта восстановления храмового комплекса Виталий Горошников, епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин, настоятель храма отец Савватий.



При поддержке губернатора и Правительства Ярославской области за последние два года в храме был проведен комплекс противоаварийных и реставрационных работ.



За это время устранена аварийность фундаментов, сводов, а также всех стен и несущих конструкций. Восстановлены оконные и дверные проемы храма в соответствии с историческим образом. Воссозданы контрфорсы колокольни. Отреставрированы барабаны куполов с финишной обмазкой и покраской. Полностью заменены аварийные купола, изготовлены кресты.



– Противоаварийные работы закончены, - сообщил Дмитрий Степаненко. - В этом году мы будем продолжать реставрацию храма. Также планируется приступить к восстановлению церкви Александра Невского, которая находится рядом.



Сегодня на колокольню был поднят самый высокий крест. Внутри него находятся копии двух маленьких крестов, найденных во время демонтажа старых конструкций.



– В момент, когда мы приступили к работам, и купола, и кресты были в аварийном состоянии, поэтому они демонтировались, – рассказал Виталий Горошников. - Во время демонтажа последнего креста, который находился на колокольне, были обнаружены две небольшие ниши, в которые полторы сотни лет назад благотворители заложили два небольших креста. Это была традиция, не очень распространённая в Ярославской области. Своеобразная точка в работах, когда все было завершено. Мы посчитали это символическим моментом и Попечительский совет вместе с рыбинской епархией приняли решение сделать точные копии этих крестиков, которые заложили в новый крест.



Оригиналы крестов будут вложены в две храмовые иконы, освящённые в честь преподобного Феодора Санаксарского и святого праведного воина Феодора Ушакова. Эти иконы станут новыми реликвиями, которым смогут поклоняться прихожане и паломники. Храмовый комплекс в Хопылево может стать новым центром притяжения для православных верующих.



Здесь планируется создать духовно-просветительский центр Фёдора Ушакова с епархиальным подворьем, круглогодичным детским лагерем, площадкой для проведения образовательных и культурных мероприятий, а также с центром традиционных промыслов и ремесел Рыбинского района и Ярославской области в целом.



В настоящее время за счет средств меценатов разрабатывается генеральный план развития инфраструктуры, готовится исходно-разрешительная документация.



Справка



Храм Богоявления на Острове был построен в 1701 году и являлся частью большого монастыря 16 века, который не сохранился до наших дней. В 1745 году здесь был крещён Федор Ушаков, будущий великий адмирал российского флота, причисленный к лику святых в 2004 году как праведный воин Феодор, а также его дядя – будущий преподобный Феодор Санаксарский.



В 1905 году было завершено строительство зимней церкви, названной именем Александра Невского. Иконы и иконостас для нее были изготовлены в Санкт-Петербурге резчиком Павлом Никандровичем Шушариным. Открытие церкви в 1907 году стало большим событием для всей ярославской губернии. В конце 1930-х годов церковь Александра Невского была закрыта. Сейчас она включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия.