​Полностью завершена реконструкция кровли на 11 объектах Свято-Введенского Толгского монастыря. Эти работы проводились по поручению Президента России Владимира Путина после его визита в обитель 1 сентября 2017 года. Средства на ремонтные работы были выделены из резервного фонда главы государства.



Сегодня подрядчик отчитался о выполненных работах на заседании наблюдательного совета монастыря, которое провел его председатель – помощник Президента Игорь Левитин. В мероприятии приняли участие заместитель полпреда Президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко, председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко, заместитель директора департамента инвестиций и имущества – начальник отдела реставрации объектов культурного наследия Министерства культуры РФ Антонина Голубева, митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, члены наблюдательного совета и приглашенные лица.



Работы по замене кровли должны были завершиться к марту 2019 года, однако подрядная организация выполнила их досрочно. Было демонтировано старое покрытие – оцинкованное железо, подготовлено основание и уложено новое – медное, срок службы которого составляет до 100 лет. Как отметил Игорь Левитин, поручение Президента выполнено. Однако реставрация монастыря будет продолжена. Средства на ряд новых работ по восстановлению обители готово выделить Министерство культуры. Дмитрий Степаненко заверил, что Правительство области выполнит все, что необходимо для оформления заявки на федеральное финансирование.



Также в ходе заседания совета представитель ОАО «РЖД» передал настоятельнице монастыря игуменье Варваре символический ключ от часовни на вокзале Ярославль-Главный. Она будет освящена в честь Толгской иконы Божией Матери и открыта для верующих.