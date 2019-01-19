​19 января в Ярославле на катке на Советской площади состоялся товарищеский матч по хоккею между юношескими сборными командами Москвы и Ярославской области. В нем приняли участие спортсмены 2005 года рождения. Встреча была организована в рамках межрегионального соглашения между департаментом по физической культуре, спорту и молодежной политике нашего региона и столичным департаментом спорта.



– В хоккейном формате товарищеская встреча проводится впервые, а в рамках сотрудничества это третье мероприятие, – рассказал начальник отдела спорта департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике области Владимир Рыжов. – Ребята из Москомспорта у нас в гостях второй раз. Надеюсь, подобные мероприятия станут традиционными. Тесное сотрудничество региональных департаментов позволяет повысить эффективность осуществляемой работы, а также служит хорошим средством пропаганды физической культуры и спорта среди подрастающего поколения.



Матч завершился победой ярославцев со счетом 4:3.



В дальнейшем планируется обучение специалистов ярославского департамента в Москве спортивному маркетингу и управлению спортивными объектами.