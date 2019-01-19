​Заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец проинспектировал ход строительства Тутаевской парогазовой теплостанции мощностью 52 мегаватта и провел на объекте выездное совещание.



– Работы возобновились в августе прошлого года, – отметил Виктор Неженец. – Важно, что этот проект поддержал Внешэкономбанк. Генеральным подрядчиком выступает АО «ОДК – Газовые турбины», субподрядная организация – ООО «АВП-Групп» из города Набережные Челны. Подход у них серьезный, предпринимается максимум усилий, чтобы завершить строительство к августу 2019 года. Есть определенные объективные трудности, связанные с работой прежнего субподрядчика, приходится исправлять его ошибки. Со своей стороны мы поможем в организационных вопросах, чтобы ускорить процесс.



Сейчас готовность объекта по основным монтажным работам составляет 98 процентов, по пусконаладочным – 20 процентов.



Виктору Неженцу показали основные производственные цеха. Тутаевская ПГУ полностью состоит из отечественного оборудования. Котлы белгородские, паровые турбины калужские, а газовые турбины изготовлены рыбинским предприятием ПАО «ОДК-Сатурн». Управление на всех этапах технологического процесса организовано через автоматическую систему: это включение и выключение, контроль давления, температуры, расхода, корректировка режимов работы. Высокая степень автоматизации и защиты позволяет исключить человеческий фактор при аварийных ситуациях.



– Сейчас на объекте трудятся около 120 человек, – рассказал генеральный директор АО «Тутаевская ПГУ» Иван Воеводин. – Подрядчик нас заверил, что при необходимости есть возможность усилиться и работать в две смены. На апрель-май планируется пуск газотурбинного агрегата дубль-блока №1. Его готовность по монтажу оборудования – 98 процентов, по пусконаладочным работам – 43 процента.



Справка



Парогазовая электростанция ПГУ-ТЭС 52 МВт предназначена для выработки электроэнергии напряжением 10 кВ и мощностью 52 МВт на собственные нужды станции и выдачи избытков мощности в сеть на напряжении 110 кВ – до 40 МВт, на напряжении 10 кВ – около 10 МВт, тепловой энергии мощностью 48 Гкал/ч для отпуска потребителям существующей районной котельной.



Введение в строй ПГУ позволит увеличить производство электрической энергии на 390 тысяч МВт/ч в год. Благодаря этому энергодефицитность региона сократится почти на 5 процентов. Кроме того, запуск станции повысит надежность теплоснабжения потребителей Тутаевского района.