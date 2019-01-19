​Завершено строительство мусоросортировочного комплекса на полигоне у деревни Селиваново Угличского района. Мощность объекта – 40 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год.



– Ярославская область одной из первых в стране включилась в процесс создания экологически безопасной системы обращения с ТКО, – отметил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Согласно поручению Президента к 2024 году весь мусор должен проходить сортировку. В этом направлении мы уже реализуем целый ряд проектов, и мусоросортировочный комплекс на территории полигона у деревни Селиваново – один из них. Его работа позволит снизить объем отходов, подлежащих захоронению, на 10–15 процентов и продолжить развитие производства продукции из вторсырья.



На угличском полигоне на данный момент завершены все строительные работы, завезено и смонтировано уникальное российское оборудование, адаптированное специально под этот комплекс, завершается процесс пусконаладки. Одновременно идет процесс лицензирования и решаются вопросы с МРСК по увеличению мощности электричества до 160 кВт – это необходимо для работы предприятия в две смены.



Модульная мусоросортировочная станция оснащена автоматической системой управления и сортировки и включает в себя несколько блоков. Предусмотрены отбор крупных и мелких фракций мусора, минимизация работы спецтехники и ручного труда. Дополнительное ультрафиолетовое излучение нейтрализует запахи и обеззараживает отходы перед ручной сортировкой.



В конструкции конвейера – 6 постов для отбора полезного вторсырья: стекла, пластика, картона и металла. Для обеспечения полного цикла работы комплекса будет создано 30 рабочих мест. В перспективе предусмотрены возможность увеличения штатов в 2–3 раза и установка дополнительного оборудования.



Параллельно со строительством мусоросортировочного комплекса продолжается реализация проекта по модернизации полигона. В рамках концессионного соглашения, заключенного ООО «Хартия» и администрацией Угличского муниципального района сроком на восемь лет, за счет средств предприятия проведены мероприятия по предотвращению возможности загрязнения водных источников стоками, а также по созданию новой инфраструктуры.



На полигоне проведены проектные и изыскательские работы, по контуру территории сделана дорога, выложены плитами подъездные пути для спецтехники, закуплены необходимое оборудование и бульдозер для обеспечения захоронения отходов. Укреплена обваловка обводной канавы с южной стороны, установлено насосное оборудование для перекачки избытков воды на тело полигона.



Оборудован пруд-испаритель, новая автовесовая, дезинфекционная яма, система видеонаблюдения, сделана входная группа, включая пропускной пункт. Запланированы строительство очистных сооружений и монтаж дренажной системы.



Комплекс мероприятий по модернизации полигона позволит предотвратить негативное воздействие объекта на окружающую среду.



Справка



Эксплуатация угличского полигона, площадь которого 5,2 гектара, началась в 2008 году. На сегодня его заполненность – 26 процентов от общей вместимости, которая составляет более 907 тысяч кубометров. Ежегодный объем захоронений на полигоне – порядка 124 тысяч кубометров.