​В Ярославской области более 22 тысяч человек посетили организованные места для крещенских купаний, в том числе искупались в иорданях почти 12 тысяч человек. Такие данные приводит региональное управление МЧС.



В этом году в 12 районах и трех городах области было оборудовано более 40 купелей, где дежурили спасатели, бригады медиков и сотрудники полиции. В Ярославле окунулись в ледяную воду 4428 взрослых и детей, в Рыбинске – 1260 человек.



Напомним, что в Крещение Главное управление МЧС России по Ярославской области, подразделения Государственной противопожарной службы и центра Государственной инспекции по маломерным судам, а также поисково-спасательные подразделения региона были переведены в режим «Повышенная готовность». К работе были привлечены 443 человека личного состава, 153 единицы автомобильной техники, 6 единиц плавсредств. От общественных организаций задействовано более 20 человек и 14 единиц техники.



Чрезвычайных ситуаций на водных объектах и вблизи них не зарегистрировано. Гибели и травматизма людей не допущено.