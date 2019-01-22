|Детская поликлиника больницы №10 получила новое оборудование, закупленное за счет средств резервного фонда Правительства России. Цифровой рентген и аппарат УЗИ уже установлены, и медики поликлиники используют их для диагностики.
– Эта техника нового поколения, и она более безопасна для маленьких пациентов, – рассказал директор областного департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Так, лучевая нагрузка на пациента при цифровой рентгенографии меньше в 9 – 10 раз, чем при традиционной. К тому же время обработки результата всего 5 минут вместо 20, а это почти на треть увеличивает количество диагностических исследований. Снимки долго остаются в идеальном состоянии, а возможности новой техники позволяют архивировать данные и хранить их в общей базе.
Немаловажно и то, что цифровая диагностика дает лечебному учреждению возможность экономить средства – себестоимость таких исследований ниже обычного в 2 – 2,5 раза.
– УЗИ-сканер экспертного класса оснащен новыми программами для диагностики и наблюдения за заболеваниями сердца и сосудов у детей, – сообщила главный врач больницы №10 Елена Ивенкова. – Благодаря наличию системы автоматической фиксации изображения это оборудование позволяет оценить состояние сердечно-сосудистой системы. Ранее подобные исследования выполнялись только в федеральных клиниках. Более того, врачи теперь могут более объективно оценивать эффективность терапии, которую проводят детям с поражениями сосудов головы и шеи.
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13:15
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