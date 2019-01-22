​На участие в «золотой» марафонской гонке на 50 километров в XII Ростех Деминском марафоне зарегистрировались три олимпийских призера: россияне Алексей Петухов и Александр Панжинский и немецкий спортсмен Тим Чарнке, а также чемпион Олимпиады в Сеуле, велогонщик, решивший испытать себя в лыжных гонках, Марио Кюммер. В целом для выхода на этот старт к настоящему времени уже подали заявки более 1540 лыжников.



Небывалый ажиотаж организаторы отмечают вокруг старта на 25 километров классикой. Для участия в «серебряной» гонке зарегистрировались почти 400 спортсменов и любителей из 13 стран мира, что является промежуточным рекордом за всю историю марафона.



Планируется, что в течение двух дней соревнований в пяти гонках примут участие более двух тысяч профессиональных спортсменов и любителей лыжного спорта.



По традиции почетными гостями XII Международного Ростех Деминского лыжного марафона FIS/Worldloppet-2019 станут король лыжных гонок, четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов и трехкратный призер Олимпийских игр Александр Завьялов.



Справка



XII традиционный Международный Ростех Деминский лыжный марафон FIS/Worldloppet-2019 пройдет под Рыбинском 2 и 3 марта. Это крупнейший лыжный марафон России, единственный в стране включенный в престижную серию Международной федерации лыжных марафонов Worldloppet. Третий год официальным партнером соревнований является госкорпорация «Ростех».